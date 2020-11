Lukaku não viajou e é ausência garantida contra o Real Madrid

A Inter de Milão visita o Real Madrid nessa terça-feira pela terceira rodada da Champions League e atuará sem um de seus principais atletas. Romelu Lukaku não treinou na véspera da partida e ficou na Itália quando seus colegas decolaram.

O atacante belga já havia sido ausência no jogo desse sábado contra o Parma devido à lesão sofrida durante a partida contra o Shakhtar Donetsk. O jogador passou por uma ressonância magnética que constatou problema no músculo adutor da coxa esquerda.

Sem participar das últimas atividades da equipe italiana, a expectativa já era de que ele não estivesse disponível para o treinador Antonio Conte, que já havia mostrado cautela ao dizer que "forçar Lukaku contra o Real Madrid poderia agravar a lesão".

Com isso, a expectativa é de que o chileno Alexis Sánchez seja escalado no ataque titular ao lado de Lautaro Martínez. A boa notícia da Inter é o retorno do zagueiro eslovaco Milan Skrinar, que testou negativo após contrair Covid-19 e está liberado para voltar.