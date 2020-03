Luto no futebol brasileiro: falece Ramonzinho

O atacante brasileiro Ramon Cunha de Mello, mais conhecido como Ramonzinho e que jogou nas categorias de base do Corinthians e Botafogo, morreu aos 21 anos de insuficiência renal grave como resultado de uma síndrome nefrótica, confirmaram fontes esportivas nesta quinta-feira.

A jovem promessa iniciou sua carreira esportiva com apenas oito anos no clube Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde permaneceu por uma década, até 2017.

"É com imensa tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do atleta Ramonzinho, de 21 anos, vítima de complicações após sofrer de síndrome nefrótica", afirmou Nova Iguaçu em comunicado.

Ramonzinho passou pelas categorias inferiores do Corinthians (2017 e 2018) e Botafogo (2018 e 2019), que também lamentaram sua morte em declarações separadas.

O atacante habilidoso foi um dos jogadores mais destacados da Copa São Paulo de 2018, um torneio de futebol sub-20 muito seguido por analistas de poderosos clubes europeus, depois de marcar três gols na edição daquele ano.

"O Corinthians presta solidariedade à família e aos amigos do jogador neste momento difícil", afirmou o clube paulista em nota. Por sua parte, Botafogo e Nova Iguaçu decretaram luto nos próximos dias pelo trágico fim do atacante.