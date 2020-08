Lyon não perdoa erros do City e elimina a equipe de Guardiola

É a primeira vez que a Champions League contará com duas equipes francesas nas semifinais. E tudo graças a um Manchester City que perdeu grandes chances de gol, errou passes cruciais e o Lyon aproveitou para fazer seu papel e garantir sua vaga.

No começo do jogo, o City começou com a superioridade esperada e o zagueiro Marçal precisou fazer bonito para evitar o primeiro gol da equipe de Guardiola. Sterling chegou na entrada da pequena área, tocou no meio buscando Gabriel Jesus, mas Marçal apareceu tirando com a ponta do pé.

O próprio Marçal, logo depois, soltou uma bomba da intermediária que Ederson conseguiu pegar.

E aos 23 minutos, o Lyon abriu o placar. Ekambi recebeu na frente cara a cara com o goleiro, foi desarmado por Garcia e a bola sobrou para Cornet, que chutou no cantinho do gol de Ederson!

O City foi tentando achar espaço para chegar com perigo, tentando cavar falta na intermediária para algum gol de De Bruyne, mas o goleiro Lopes trabalhou bem para afastar qualquer chance de gol.

A primeira grande chance desperdiçada pelo City veio aos 42 segundos, quando Sterling faz uma bela finta em linha de fundo, rolou para trás e Rodri bateu para o gol, mas o chute foi fraco e direto nas mãos de Lopes.

Sterling ainda teve outra chance no fim do primeiro tempo ao receber um cruzamento de trivela de De Bruyne, dominar mal, mas ainda assim conseguir chutar e ser travado por Cornet no último instante.

Na volta do intervalo, era tudo ou nada para Guardiola. Era preciso um milagre estratégico. A superioridade técnica já o favorecia.

E a pressão inglesa cada vez aumentava mais com faltas cobradas direta por De Bruyne que eram afastadas pelo goleiro até que, aos 68 minutos, o Manchester City consegue o gol de empate.

Sterling foi até a linha de fundo, se livrou de Denayer com um lindo drible e tocou para trás, onde De Bruyne apareceu para jogar uma bola colocada no canto do gol do Lyon. Um belo gol da equipe inglesa.

Pouco tempo depois, Rudi Garcia faz a substituição que garantiu a vaga. O grande nome da equipe, Depay, não havia aparecido durante o jogo e acabou sendo substituído por Moussa Dembélé. E essa substituição, aliada a erros do City, fez a equipe frances sorrir de orelha a orelha.

Quatro minutos após ter entrado, Dembélé fazia seu primeiro gol. Depois de um erro no passe de Laporte, Dembélé recebe na intermediária sozinho e fica cara a cara com o goleiro, chuta entre as pernas de Ederson e marca para colocar o Lyon à frente no placar.

A partir de então, o Lyon se fechou cada vez mais e tentava se blindar contra um City que só pensava em fazer pelo menos mais um gol.

E aos 85 minutos, Sterling perde um gol incrível. Um gol que não se pode perder em uma Champions.Sterling recebeu passe rasteiro na pequena área de Gabriel Jesus em uma linda jogada do brasileiro, estava sozinho e sem goleiro... e Sterling isolou a bola. Mandou por cima do gol. Ninguém acreditava no que acabava de acontecer.

E como o bom e velho ditado diz: quem não faz, leva. Aouar chutou da entrada da área, Ederson errou e acabou espalmando a bola que sobrou nos pés de Dembélé, que só empurrou para o fundo do gol. Doblete de Dembélé.

Houve cinco minutos de acréscimo, cinco minutos de pressão do City e houve, por fim, um Pep Guardiola eliminado da Liga dos Campeões.

Agora o Lyon enfrentará o Bayern de Munique e o PSG enfrentará o RB Leipzig. Duas equipes alemãs e duas francesas nas semifinais. Quem será o campeão?