Madridismo avalia as saídas pedidas por Zidane

O Real Madrid esteve ativo na última janela de mercado, na qual vendeu mais do que contratou. Embora tenha havido polémica com a venda de jogadores como Reguilón, tendo em conta o nível de Marcelo, foram seis saídas que tiveram a aprovação de Zidane, torcedores e diretoria, segundo afirma 'AS'.

O primeiro deles foi James. Depois de seis anos no Real Madrid, o colombiano não mostrou todo o potencial que tinha no Monaco, time de onde veio. Durante esse período, houve várias polêmicas com o craque em relação ao seu profissionalismo, o que o levou a um empréstimo ao Bayern de Munique, que também não rendeu frutos.

Com tudo isso, o 'cafetero' saiu rumo ao Everton nesta temporada para se encontrar novamente com o técnico que mais rendimento lhe extraiu na equipe merengue, Carlo Ancelotti.

Gareth Bale é outro dos casos justificados de saídas do Real. O galês teve picos de desempenho superiores ao do colombiano, mas as lesões e sua falta de comprometimento deixaram o 'Expresso de Cardiff' bem abaixo das expectativas quando ele foi contratado pelo Tottenham.

Agora, depois de ter ido para a equipa de Mourinho por empréstimo até 2021, um Gareth mais empenhado é visto novamente, certamente influenciado pela recuperação do contato com sua língua nativa.

Por outro lado, a figura de Óscar Rodríguez nunca foi valorizada em Madri. Por isso o jogador procurou uma oportunidade no Leganés na temporada 2019-20 e demonstrou todo seu potencial reprimido, o que fez com que o Sevilla de Lopoetegui desembolsasse 15 milhões de euros pela transferência.

Outros três grandes jogadores, Vallejo, Reinier e Kubo, estão emprestados nesta temporada respectivamente ao Granada, Borussia Dortmund e Villarreal.

Apesar de serem jogadores jovens, a diretoria merengue tem colocada bastante esperança no meia japonês, que pouco a pouco vem conseguindo um lugar na equipe de Unai Emery.