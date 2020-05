Mãe de Neymar reata namoro com jovem modelo

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves poderiam ter reatado o romance. Apesar da separação há algumas semanas, a mãe de Neymar teria voltado com o jovem, cinco anos mais novo que o jogador do PSG.

De acordo com o jornal 'Extra', Nadine teria presenteado o modelo com flat no litoral paulista. Ainda de acordo com a citada fonte, os dois continuam juntos, mas atual com discrição.

O romance é cercado de polêmicas, entre elas estão as supostas relações homossexuais de Tiago e até mesmo uma suposta agressão do modelo a uma ex-namorada.