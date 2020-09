Mahrez marca golaço e o artilheiro Vardy empata

Mahrez abriu o placar com um golaço e Vardy na terceira rodada da Premier League 20-21. Captura/DAZN

Manchester City e Leicester fizeram um primeiro tempo com amplo domínio dos anfitriões no Etihad Stadium. Mahrez abriu o placar com um golaço e Vardy converteu um pênalti sofrido por ele mesmo para empatar.