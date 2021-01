Maicon, perto de disputar a quarta divisão italiana

Maicon atuou no Criciúma na temporada passada, foi contratado pelo Villa Nova, de Minas Gerais, em setembro de 2020 e agora está prestes a retornar ao futebol europeu.

Quando muitos esperavam o anúncio oficial de sua aposentadoria, o lateral-direito de 39 anos foi visto nesta sexta-feira desembarcando em terras italianas para uma nova experiência, voltando ao país para vestir a camisa do Sona Calcio.

Depois de atuar na Série D brasileira, é a hora de ter uma experiência na quarta divisão do futebol italiano. O próprio treinador confirmou a novidade recentemente em entrevista a 'Daily Verona Network'. Segundo Marco Tommasoni, "o acerto está fechado".

Um ano antes de atuar no Criciúma, Maicon jogou no Avaí após brilhar com Roma, Manchester City, Inter de Milão, Monaco e Cruzeiro, além da Seleção Brasileira por mais de dez anos.