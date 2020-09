Hernane marcou de pênalti para garantir os três pontos ao Leão em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O resultado deixa o Sport na 10ª colocação, com 14 pontos.

Agora, o time de Jair Ventura treina pensando no jogo da próxima quinta-feira, quando recebe o Corinthians. Confira no vídeo a entrevista concedida por Iago Maidana após o jogo. O zagueiro valorizou os avanços no setor defensivo.