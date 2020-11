Mais de doze casos positivos para COVID-19 no Nice

O Nice divulgou um comunicado oficial relatando a existência de mais de 12 casos positivos de COVID-19 na equipe, em que tanto jogadores quanto funcionários foram afetados.

Devido a esta situação, o clube francês decidiu suspender imediatamente os treinos e enviar todos seus funcionários e jogadores, tanto da equipe como da equipe B, para suas respectivas casas.

Nice também informou no comunicado que a reabertura de todas as instalações, além do retorno aos treinos, está prevista para a próxima semana, uma vez que novos exames de coronavírus tenham sido realizados e os resultados tenham sido negativos, segundo as autoridades sanitárias.

Este encerramento ocorre durante a última paralisação para os jogos com as seleções de um ano que foi marcado pela pandemia do coronavírus e apenas onze dias antes da visita do Nice ao Olympique de Marseille, correspondendo à 11ª rodada dia da Ligue 1.