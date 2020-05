Mais uma estrela do Liverpool na mira do Newcastle

Apesar da janela de mercado ainda não ter sido aberta, a chegada dos novos proprietários do Newcastle fez os rumores dispararem.

Várias estrelas foram apontadas as 'urracas' e o suíço Xherdan Shaqiri, que não aparece nos planos do Liverpool, foi o último a entrar na mira do Newcastle.

De acordo com o 'Daily Mail', o meia encaixaria perfeitamente na política de reforços do clube. Os alvinegros querem comprar jogadores 'top' do segundo escalão antes de tentarem as grandes estrelas.

O jogador de 28 anos jogou apenas nove partidas nessa temporada com a camisa dos 'reds', com somente um gol marcado.

Na temporada 2018-19, Klopp o utilizou como o 12º jogador em várias ocasiões e conseguiu marcar seis gols e dar cinco assistências.