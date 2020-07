"Mal posso esperar para ir ao Camp Nou", diz Pjanic

Miralem Pjanic dará um grande salto na carreira após assinar o contrato com o Barcelona, válido até 2024. Horas depois de concluir a operação, o jogador divulgou um vídeo nas redes sociais.

Pjanic disse que está muito feliz e que dará tudo de si no clube azulgrana. Logo depois, Pjanic ofereceu as suas primeiras declarações como novo reforço do Barcelona em entrevista a Federação de Futebol da Bósnia-Herzegovina.

"Para mim, é um sonho que se torna realidade. Estou feliz e orgulhoso. Não só por mim, mas pelos meus pais, pela minha família e por toda a Bósnia-Herzegovina. Nunca esqueço de onde eu vim", disse.

Pjanic afirmou que o Barcelona é "um dos maiores clubes do mundo" e que pertencer ao clube do Camp Nou é um dos maiores passos na carreira de qualquer jogador.

"O sucesso não vem sozinho, mas sim com trabalho, esforço e fé. Agora tenho que terminar o trabalho com a Juventus e estou concentrado nisso, mas mal posso esperar para ir ao Camp Nou", concluiu.