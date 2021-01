Malinovskyi, novo objetivo da Inter de Milão

O bom desempenho de Malinovskyi não passou despercebido pelos grandes clubes italianos. A Inter de Milão está de olho neste meio-campista ucraniano.

Ele chegou à Atalanta no ano passado, vindo do belga Genk, de onde ele por sua vez veio do Zorya de Lukhansk em janeiro de 2016. O jogador chegou como um substituto de luxo para Gasperini, e talvez tenha chegado a hora de ser titular.

Mas não parece que será na Atalanta, e é por isso que a imprensa italiana, através de meios como o 'Inter Live', garante que a Inter de Milão o segue de perto.

Malinovskyi tem 27 anos e contrato até 2024 com a 'Dea'. O seu valor de mercado é de 29 milhões de euros, valor que a Inter deve tentar reduzir se pretende que a sua contratação seja viável.