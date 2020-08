David Silva chegou ao Manchester City em 2010 procedente do Valência, dez anos depois o espanhol deixa o clube onde se tornou ídolo e volta para o futebol espanhol, desta vez, para jogar na Real Sociedad.

Com a camisa do Manchester City, Silva fez 436 jogos, marcou 77 gols e deu 140 assistências. O jogador tem tanto moral no clube, que o presidente prometeu que fará uma estátua em sua homenagem no Etihad.