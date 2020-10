Mancini coloca prazo de três jogos para avaliar Corinthians e possíveis reforços

O Corinthians anunciou um novo treinador no começo desta semana e inicia sua trajetória sob a batuta de Vagner Mancini nesta quarta-feira (14), diante do Athletico-PR. A definição do comandante foi vista como essencial para tirar o time da zona de rebaixamento, condição na qual se encontra desde a derrota para o Ceará, e passa a nortear o planejamento da equipe a partir dali.

Para além das quatro linhas, onde a diretoria pode impactar com a chegada de novidades, a busca de contratações vai levar pelo menos três jogos do atual elenco. A ideia de Mancini é saber como o time vai lidar com a pressão, e se o desequilíbrio de opções será determinante no desempenho em campo para, então, pensar em reforçar o time.

A prioridade, conforme definiu a própria cúpula alvinegra antes mesmo da chegada de Mancini, seria a contratação de um zagueiro. Danilo Avelar, machucado, só volta a atuar no Brasileiro do ano que vem e motivou o retorno de Marllon para o elenco corinthiano: Gil e Bruno Méndez serão os titulares e ele será o suplente.

Apesar de a situação parecer complicada, Mancini e a diretoria concordam que seria difícil trazer um titular sem aporte de investimento, o que reduz muitos as possibilidades de mercado.

Raul Gustavo, zagueiro oriundo da base que tem mais dois jogos de suspensão a cumprir, deve ser observado com carinho para uma avaliação de se pode se estabelecer como segunda opção entre os reservas.

O radar de avaliação também estará apontado para os pontas, parte fundamental do esquema de Mancini. O treinador gosta de atletas de velocidade para o contra-ataque e hoje tem à disposição no setor Everaldo, Léo Natel, Gustavo Mosquito e Gustavo Mantuan.

No Atlético-GO, por exemplo, Mancini conseguiu encaixar bem Janderson no seu esquema, transformando o atacante em uma das peças importantes da equipe goiana. O jovem era o mesmo que penava para ter chances no Timão de Tiago Nunes após um bom começo de ano.

Passados os jogos contra Athletico, Flamengo (domingo, 18/10) e Vasco (quarta, 21), nos quais o Corinthians terá duelos diretos contra o rebaixamento e um difícil enfrentamento contra um dos líderes do Brasileiro, o treinador acredita que as necessidades emergenciais estarão claras, caso elas existam.