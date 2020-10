Mancini comenta o impacto da ausência da torcida do Corinthians nos jogos

O Corinthians recebe a visita do América-MG na Neo Química Arena pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Vagner Mancini, treinador do 'Timão', falou sobre a falta que a 'Fiel' faz nas arquibancadas.

"Não tenha dúvida que repercute e muito. O Corinthians está acostumado com o apoio do seu torcedor, tem força extra que é o torcedor que não desanima, que joga junto. Mas vivemos um período que temos de passar por cima e entender que a torcida está passando energia positiva de suas casas. E não podemos deixar que isso nos abata. Eles estão lá, não presentes, mas com uma energia muito boa", disse o treinador.

