O Corinthians venceu o Salgueiro por 3 a 0 em jogo da primeira fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Jemerson, Ramiro e Mateus Vital.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico Vagner Mancini, que falou sobre a atuação da equipe. O Timão tem classificação garantida para a próxima fase e aguarda a retomada do Campeonato Paulista.