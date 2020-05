"Maradona era pura arte, Messi é como o Ligeirinho"

Ayala começou a jogar futebol quando Maradona fez suas últimas partidas como jogador de futebol e pendurou as botas enquanto Messi subia ao trono mundial do futebol. Poucos têm mais credibilidade que ele para comparar os dois ídolos argentinos.

Aposentado desde 2011, Roberto Ayala agora atua como assistente de Scaloni na Seleção Argentina e, em entrevista à 'FOX Sports', o ex-jogador analisou Messi e Maradona.

"Eles são diferentes. Diego para mim era arte pura em todos os seus gestos, Messi é como o Ligeirinho e não deixa a bola escapar, ele leva a bola a dois centímetros do pé. Como ele faz isso?", disse Ayala, fazendo referência ao pequeno personagem de desenho animado conhecido por sua velocidade.

"Consegui jogar com os dois. Com Diego, eu estava dando meus primeiros passos no futebol. São dois monstros e com Leo quando me aposentei, ele também será lembrado. Não sei se como Maradona, não importa", lembrou.

Agora que tem a oportunidade de conhecer Messi de perto, garante que o jogador do Barcelona evita a fama. "Ele quer ser tratado como mais um. Dissemos aos jogadores que, da nossa parte, ele não será tratado de maneira diferente, mas como o resto", explicou Ayala.