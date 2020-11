"Maradona já era um deus quando chegou no Barça, mas não se vangloriava"

Durante a fase de Diego Armando Maradona no Barcelona, o ​​'Pelusa', que infelizmente veio a falecer nesta semana, coincidiu com grandes jogadores da época. Entre eles estava o alemão Bernd Schuster.

O alemão, de caráter ríspido, construiu um grande vínculo com o talentoso argentino e recebeu com muita dor a notícia de sua morte, que comoveu o mundo do futebol.

"Diego! Pff! Eu não esperava... não agora. Parecia que ele havia se recuperado da cirurgia na cabeça", comentou Bernd no 'Süddeutschen Zeitung' sobre como soube de sua morte.

No mesmo meio, o alemão lembrou da época com Maradona no Barça. “As conversas com ele foram superinteressantes: como víamos e pensávamos sobre o futebol, como jogávamos e queríamos viver a felicidade de jogar futebol. Éramos jogadores de rua”, disse.

Da mesma forma, Schuster lembrou como foi a chegada de Diego ao Camp Nou e como ele se adaptou rapidamente ao time. "Dava para perceber imediatamente que ele sabia perfeitamente quem era e por que o Barça o escolheu. Mesmo quando jovem, ele era um deus na Argentina. Mas não se vangloriava. Ele estava muito feliz por estar conosco", disse ele.