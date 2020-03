Marcelo Moreno é convocado para enfrentar o Brasil

Rebaixado no Brasileirão e em quinto lugar no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro deve ter uma arma a menos na partida contra a Caldense, marcada para 1º de abril.

Será o último confronto do time pela fase inicial da competição estadual, momento que pode ser decisivo e que não terá a presença de Marcelo Moreno.

Uma das principais contratações do clube para a temporada, o boliviano foi convocado nesta terça-feira para as partidas de sua seleção contra Brasil, no próximo dia 27, e Argentina, quatro dias depois e véspera do jogo do Cruzeiro.

Com o objetivo de escalar times diferentes nos dois compromissos, o técnico César Farias chamou 47 jogadores.Caso o atacante não seja liberado após o primeiro jogo, deve ser desfalque para a Raposa.

Os convocados da Bolívia

Goleiros: Daniel Vaca (The Strongest), Jimmy Roca (Nacional Potosí), Jhohan Gutiérrez (Municipal Vinto), Carlos Lampe (Always Ready), Javier Rojas (Bolívar) e Rodrigo Banegas (Oriente Petrolero).



Defensores: Luis Demiquel, Saúl Torres, Gabriel Valverde, José Sagredo, Carlos Añez, Marvin Bejarano (The Strongest), Jairo Quinteros, Jorge Enrique Flores, Adrián Jusino, Luis Gutiérrez, Oscar Ribera (Bolívar), Alejandro Meleán, Sebastián Reyes (Wilstermann), Julio César Pérez, Jesús Sagredo (Blooming), Guimer Justiniano (Royal Pari) e Luis Haquin (Puebla/MEX).



Meio-campistas: Raúl Castro, Diego Wayar, Rudy Cardozo, Jhasmani Campos, Walter Veizaga (The Strongest), Erwin Saavedra, Roberto Carlos Fernández, Leonardo Vaca (Bolívar), Erwin Jr Sánchez, Edward Vaca (Blooming), Leonel Justiniano, Paul Arano, Moisés Villarroel (Wilstermann), Fernando Saucedo, Christian Árabe (Always Ready), Danny Bejarano (Lamia FC/GRE), Henry Vaca (AtléticoGoianiense) e Alejandro Chumacero (Puebla/MEX).



Atacantes: Juan Carlos Arce, Víctor Abrego (Bolívar), César Menacho (Blooming), Yasmani Duk (Aurora), Ricardo Pedriel (Wilstermann) e Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro).