Tudo sobre a carreira de Marcelo Veiga, vítima fatal da Covid-19

Morreu nesta segunda-feira (14), aos 56 anos, Marcelo Veiga, técnico de futebol, que estava atualmente no São Bernardo FC e disputou a Série A-2 do Campeonato Paulista nesta temporada, além da Copa Paulista. Ex-jogador, se destacou pelas inúmeras passagens pelo Bragantino, equipe pela qual fez mais de 500 partidas no comando.

Tendo assumido o São Bernardo no começo do ano, para tentar levar o Tigre de volta à elite do Paulistão, Marcelo Veiga, com suas tradicionais defesas fortes, fez excelente campanha na A-2 e ficou a um gol de voltar para a primeira divisão do Campeonato Paulista.

Na Copa Paulista, o time do ABC ainda briga pelo título, tendo se classificado para as semifinais do torneio. O treinador só ficou à beira do gramado em uma partida, porém, já que testou positivo para o vírus após a primeira rodada da competição, quando um surto da doença atacou o São Bernardo. No dia 22 de novembro, o clube divulgou oficialmente que o técnico havia sido internado em estado grave na UTI após apresentar sintomas mais avançados.

Confira mais sobre a carreira e a vida de Marcelo Veiga.

Por onde passou Marcelo Veiga?

Ex-jogador de futebol, Marcelo Veiga, lateral-esquerdo, foi revelado pelo Santo André, clube do ABC. Chegou a passar por clubes grandes do futebol brasileiro, como Santos e Internacional, sendo campeão da Copa do Brasil pelo Colorado. Teve uma carreira de sucesso como jogador, tendo feito parte também do time da Portuguesa que foi vice-campeão brasileiro em 1996.

Foi como treinador, entretanto, que Marcelo fez história, especialmente no interior de São Paulo. Tendo iniciado sua carreira no Lemense, ficou marcado por montar defesas fortes e pelas campanhas de sucesso nas divisões inferiores do futebol paulista.

Após alguns anos rodando por equipes do interior, como Matonense, Guaçuano e Ferroviário-CE, recebeu a primeira oportunidade no Bragantino, clube onde marcaria época. Em 2005, conseguiu o primeiro de seus grandes feitos pelo time: desde 1995 na Série A-2, a equipe de Bragança Paulista subiu com Marcelo Veiga de volta à elite do Paulistão, tendo terminado na segunda colocação de seu grupo.

Deixou o clube e retornou em 2006, onde fez outra grande campanha: terminou como vice-campeão da Copa Paulista, conquistando uma vaga na Copa do Brasil de 2007. No ano seguinte, conquistaria talvez, seu maior feito, porém.

Além de Marcelo Veiga ter levado o Bragantino para a semifinal do Paulistão, onde foi eliminado pelo Santos, o clube do interior paulista foi campeão da Série C, retornando para a Série B do Brasileirão após cinco anos.

Após rápida passagem pelo Paulista, recebeu sua única oportunidade na Série A do Brasileirão, pelo desesperado América-RN. Fez 13 jogos, com duas vitórias e 11 derrotas, mas conseguiu um terço dos pontos do time naquele Brasileirão. Após goleada diante do Santos, entregou o cargo e retornou ao Bragantino.

Ficou cinco anos no clube, em sua passagem mais duradoura. Pela Série B, terminou quatro anos consecutivos na parte de cima da tabela, ficando a uma vitória de levar o clube a Série A em 2011. No ano seguinte, após sequência ruim, se demitiu.

À partir daí, rodou o interior paulista, sempre aparecendo aqui e acolá para salvar o Bragantino novamente - passou pelo clube em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019. Em 2017, por exemplo, com a equipe paulista à beira da Série D, na oitava colocação de seu grupo na terceira divisão, conseguiu ser importante na luta contra o rebaixamento.