Brasileirão: as prováveis escalações de Coritiba e Flamengo

Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Coritiba se enfrentam em busca de recuperação, no Couto Pereira, neste sábado (14).

Será um duelo entre dois times que buscam não só seus primeiros pontos, mas o primeiro gol nesta edição dos pontos corridos. A partida está marcada para as 19h30 (horário de Brasília).

Como se não bastasse a pressão pela vitória, o Rubro-Negro não contará com Rafinha, que acertou a saída já esperada rumo ao Olympiacos, da Grécia. Além dele, Diego Alves, suspenso pelo vermelho no último jogo, é desfalque para Domenèc Torrent.

Já o técnico Eduardo Barroca deverá contar com o retorno do zagueiro Rodolfo, que foi poupado na última partida. Nathan Ribeiro, Matheus Sales, Rafinha, Giovanni, Giovanni Augusto, Thiago Lopes e Gabriel seguem em recuperação no departamento médico.

As prováveis escalações:

Coritiba: Wilson; Natanael (Jonathan), Rodolfo, Sabino, William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani, Ruy; Robson, Igor Jesus, Sassá.

Flamengo: César; João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.