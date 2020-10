Marcos Dias faz golaço de bicicleta em vitória do Sub-20 do Vasco. DUGOUT

Confira o golaço marcado pelo jovem atacante Marcos Dias, do Vasco, que dominou no peito e de bicicleta abriu o placar para o Cruzmaltino no duelo contra a Cabofriense, pela Taça Guanabara Sub-20.