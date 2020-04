Senna: só Palmeiras de 96 e Timão de 99 faria frente ao Flamengo atual

Apesar de ser brasileiro de nascença, Marcos Senna adotou e foi adotado pela Espanha. E esta relação mútua, de amor e identificação, beneficiou ambos os lados.

Naturalizado, o hoje ex-jogador se tornou ídolo no Villarreal e pôde comemorar um dos títulos mais importantes da história da seleção espanhola. Fazendo companhia a nomes como Xavi, Iniesta e David Silva, o meio-campista foi titular em cinco dos seis jogos da campanha que terminou com o título da Eurocopa em 2008 – encerrando um longo jejum de taças para os espanhóis, ao mesmo tempo em que iniciava o período mais vitorioso do selecionado nacional.

Mas apesar de ser uma lenda na Espanha, status que aumenta ainda mais quando falamos sobre sua relação com o Villarreal, Marcos Senna também segue de olho no futebol brasileiro – onde teve passagens de destaque especialmente por Corinthians e São Caetano. E foi um dos tantos que se impressionou com a supremacia do Flamengo em 2019.

Em entrevista exclusiva para a 'Goal Brasil', o hoje embaixador do Villarreal revelou que nem mesmo na Espanha, dos titãs Real Madrid e Barcelona, existe hoje uma diferença tão grande entre o vigente campeão nacional e as equipes que ficaram abaixo na tabela.

“O Flamengo tem um elenco muito forte, sai um [jogador] forte, entra outro no mesmo nível. Hoje em dia, nem tem outro time. Você falou que aqui tem o Barcelona e o Real Madrid... aí tem o Flamengo e só o Flamengo. E aí depois vem o Grêmio, Palmeiras, às vezes o Corinthians, o São Paulo está em busca de título. Então acho que tem o Flamengo e tem os demais, não acho que tem outro time”, disse.

“O Flamengo está em outro nível. Não sei quando vai acabar esta pandemia (da Covid-19), e quando vai começar o Campeonato Brasileiro, mas quando começar eu acho difícil que outro time consiga tirar o título do Flamengo. O Palmeiras está aí, é um dos times que, se tiver regularidade, pode ser que consiga, mas eu acho muito difícil”, completou.

Aos 43 anos, Senna não conseguiu acompanhar o Santos histórico de Pelé e companhia, tampouco o Inter campeão invicto do Brasileirão de 1979 e outros grandes esquadrões. De memória, o hispano-brasileiro consegue lembrar de apenas dois times que fariam frente ao Flamengo de Jorge Jesus no Brasil: o Palmeiras de 1996, que encantava com um futebol ofensivo, o e o Corinthians de 1999 – do qual ele próprio fez parte – que ganhou a Séria A naquele ano.

“Não lembro de ver um time fazer isso no Brasil, com esta superioridade que teve no ano passado e que iniciou neste ano. Eu lembro do Palmeiras do Luxemburgo, de 1996, mas não lembro se era igual a este Flamengo...”

Ao ser questionado sobre o Corinthians de 1999, cujo título conquistado sobre o Atlético-MG foi novamente transmitido na TV, Senna também relembrou do poderio daquela equipe – tanto em campo quanto no aspecto mental.