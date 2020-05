Marinho, sobre Mano Menezes: "Pior treinador que já peguei"

Marinho é um atacante que se sobressai por sua ousadia em campo e nas palavras. No 'canal Desimpedidos', o atacante do Santos não pegou leve ao criticar o trabalho de Mano Menezes, que foi seu treinador no Cruzeiro em 2015. Também sobraram reclamações sobre Tite.

"A questão é que eu tenho que respeitar o treinador jogando ou não. Por exemplo, trabalhei com o Tite no Inter e não cheguei a jogar no profissional. Fui campeão e artilheiro em competições de base, fui convocado para a Seleção Brasileira sub-20, mas não jogava no profissional", começou lembrando, Marinho.

O atacante falou sobre a chegada de Mano Menezes ao Cruzeiro: "O Tite era o treinador, mas é um cara que tem minha admiração, diferente do Mano Menezes. O cara não me tratou como profissional. Por mais que eu não possa jogar com ele, que me tratasse com respeito".

"A primeira coisa que fez quando chegou no Cruzeiro foi falar: "Você é aquele lá do 'sabia não', né?". Imagina, qual o respeito que o cara trata o seu atleta? É desse jeito? Então, já caiu no meu conceito", concluiu Marinho.

Marinho concluiu detonando Mano: "É um cara que não tenho vontade nenhuma de trabalhar e foi o pior treinador que já peguei, não porque eu não jogava, mas pelo fato de não respeitar o atleta como merece. Eu não era nenhum medalhão no Cruzeiro quando cheguei, mas quem me levou para lá foi o Luxemburgo, treinador de Real Madrid, de Seleção... Vai falar o quê? Talvez o pior treinador que eu já peguei foi esse".