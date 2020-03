Martial marca com passe ensaiado de Bruno Fernandes

Foi o Manchester City quem começou em cima do dérbi no Old Trafford, somando tentativas aéreas, dominando a posse de bola e chegando à primeira chance real em chute de Sterling defendido por De Gea.

No entanto, o time da casa mudou a postura, passou a dominar o jogo e abriu o placar em um lance que vale ser visto e revisto. Uma jogada ensaiada criativa e bem executada sempre merece elogios.

O gol saiu aos 29 minutos, quando os anfitriões tinham uma falta para cobrar perto do lado esquerdo de entrada da área do City.

Bruno Fernandes cobrou com uma cavadinha caprichada para Martial, que surgiu por trás da defesa para ficar na cara de Ederson e superar o goleiro brasileiro com um chute rasteiro.