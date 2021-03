Martín Benitez deixa o Vasco para assinar com o São Paulo

Martín Benitez não é mais jogador do Vasco da Gama. O Cruzmaltino confirmou nesta terça-feira que o argentino de 26 anos está deixando o clube para assinar contrato com o São Paulo.

"O Vasco da Gama concluiu nesta terça-feira a negociação envolvendo o meio-campista Martín Benítez. Em comum acordo entre todas as partes, incluindo o Independiente, clube detentor do seus direitos federativos, o jogador deixará São Januário com destino ao São Paulo", informou o clube carioca.

Benítez foi contratado junto ao Independiente no primeiro semestre de 2020. Desde então, disputou 33 partidas, foi titular 28 vezes, marcou três gols e deu duas assistências.

"Por se tratar da rescisão de um contrato vigente, o Gigante da Colina receberá uma compensação financeira do atleta e manterá um percentual para futura venda. O Vasco terá também um valor de crédito para usar numa futura negociação com algum jogador do São Paulo. Caso nenhum atleta seja envolvido, o Tricolor Paulista terá que devolver esse crédito em dinheiro", acrescentou a nota do Vasco.