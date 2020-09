Matheus Fernandes, descartado... e lesionado

O Barcelona confirmou nessa segunda-feira a lesão do meia Matheus Fernandes. O brasileiro, que parece não fazer parte dos planos de Koeman, sofre um estiramento no bíceps femoral da coxa direita.

"Matheus Fernandes tem um estiramento no bíceps femoral da coxa direita. Desfalca a equipe e o seu retorno dependerá da evolução da recuperação", escreveu o clube em um comunicado.

A má notícia vem justamente quando o diário 'AS' informa que o treinador holandês não conta com ele para o seu projeto. A diretoria terá que resolver o que fazer com ele rapidamente.