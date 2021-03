Mateus Vital faz seu melhor início de temporada pelo Corinthians

O Corinthians enfrentou o Salgueiro nesta quarta (18) pela primeira rodada da Copa do Brasil, e venceu sem apertos, por 3x0. Além de Jemerson e Ramiro, que marcaram os dois primeiros gols dos paulistas, Mateus Vital voltou a balançar as redes.

Já nos acréscimos, Vital dominou na intermediária, acelerou para passar por dois defensores e bateu de chapa, no cantinho, sem chances para o goleiro. O golaço é mais uma prova da qualidade do ex-Vasco da Gama.

Com o gol, o ponta de 23 anos chegou a seu terceiro em cinco jogos na temporada do Timão, além de uma assistência. O desempenho já aproxima Vital de sua temporada mais goleadora (4), e dá ao jovem o status de destaque do time até aqui.

Entrevistado ao final da partida, Mateus valorizou o resultado contra o Salgueiro, ressaltando o ímpeto ofensivo da equipe de Vagner Mancini, que só precisava de um empate para avançar para segunda rodada.

"Serviu de aprendizado, a nossa imposição. A gente veio para cá com o empate favorável, mas a gente não veio com esse pensamento. Botamos ritmo forte para fazer um gol rápido. No final conseguimos fazer mais gols e ficar com a classificação", disse o jogador.

Classificado, o Timão agora enfrentará o Retrô de Pernambuco pela segunda fase da competição, time que nesta quarta (17) bateu o Brusque (que tinha a vantagem do empate) por 1x0 e também garantiu sua sequência na Copa do Brasil.