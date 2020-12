Maurício Isla compara Rogério Ceni a Marcelo Bielsa: "me lembra muito"

O Flamengo segue a preparação para encarar o Fortaleza, no próximo sábado (26), no Castelão. Antes da atividade desta terça (23), o chileno Maurício Isla concedeu entrevista coletiva e comparou Rogério Ceni a ninguém menos que Marcelo Bielsa.

"Eu estou surpreso com o treinador brasileiro, agora com o Rogério. Ele trabalha muito bem, está muito ligado a um treinador que eu tive, o Marcel Bielsa, a intensidade, como fala, ele me lembra muito o Bielsa".

Isla também comentou sobre o triste episódio envolvendo Gerson, que acusa o colombiano Índio Ramirez de injúria racial.

"Não é só no Brasil é em todo o mundo, eu joguei na Inglaterra, na França, na Itália, tem que acabar isso. Negro, branco, café, somos todos iguais e isso tem que acabar".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de Isla:

Experiência com a Libertadores

"A experiencia foi muito triste, pelo jogo. Jogar um bom jogo com o Racing, o Flamengo jogou muito bem, teve muitas chances. Eu tenho dois ou três amigos no Racing e eles sabem que o Flamengo jogou muito bem, mas passou o Racing".

Segredo para forma física

"O meu segredo é o mate. Fisicamente, bom eu joguei na Europa e aqui no Brasil tem que se cuidar muito, por todos os jogos que são, se joga quarta, domingo, sábado, se joga muito aqui e tem que se cuidar muito. Cuidar da alimentação, estou cuidado muito bem com a minha mulher, minha família".

Melhora do Flamengo no Brasileirão?

"O Flamengo mudou muito porque desde o início do campeonato não estavam todos, o Rodrigo não estava, o Gabigol não estava, o Bruno Henrique, outros não estavam e agora estamos todos".

Rogério Ceni conhecer o Fortaleza é bom para o Flamengo?

"Ajuda muito, também ajuda o Fortaleza porque conhece muito o Rogério e pode saber como vai jogar o Flamengo. O que posso falar é que Rogério treina muito bem. Taticamente, defensivamente... será um jogo difícil".