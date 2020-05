Mbappé vence Ben Yedder: maior artilheiro da temporada 2019-20!

O atacante do Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé é, pelo segundo ano consecutivo, o maior artilheiro da Ligue 1. Ele marcou 18 gols na campanha 2019-20 já encerrada, conforme confirmado pela Liga Profissional Francesa (LFP) nesta quinta-feira. Assim se resolveu o empate por gols que ele mantém com Wissam Ben Yedder, jogador do Mônaco.