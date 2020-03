Mbappé destruidor: 43 gols em 34 partidas

Kylian Mbappé era um foguete no campo do Olympique de Lyon. Seu 'hat trick' marcou o caminho para a sexta classificação consecutiva para a final da Copa da França. E o francês chegou em 43 o número de gols com sua participação nos seis meses de competição oficial que temos. É um animal insaciável.

O que isso significa? Nós olhamos através do ProFootballDB. Além de chegar aos 30 gols oficiais nessa temporada, ele ampliou a vantagem no ranking como o jogador que mais produz gols nas grandes ligas, juntando esses dados aos de assistências. Com seus 13 passes para gols, existem 43 gols que Mbappé gerou diretamente em 34 jogos.

Em seis meses, diga-se de passagem. Ele é o rei das estatísticas sobre um Leo Messi que, apesar de sua "crise" está a apenas quatro números de distância. No caso do argentino, a distribuição é mais igualada: 23 gols, 16 assistências.

Muito perto está Timo Werner, que fecha o pódio com 27 e 11, respectivamente.

É um ótimo termômetro para medir os jogadores que mais contribuem para a parte ofensiva de suas equipes, uma estatística que torna o ranking muito diferente do da Chuteira de Ouro.

De fato, os quatro primeiros classificados nessa categoria são, Immobile, Lewandowski, Haaland e Cristiano Ronaldo, desaparecem. Jadon Sancho, Di María e Gnabry formam o próximo escalão.

O inglês do Borussia Dortmund pode ser considerado o atacante perfeito, já que ele soma o mesmo número de assistências (17).

Outro dado significativo é a presença de Luis Suarez na sétima posição (14-10), embora ele não tenha competido desde dezembro passado pela lesão.