Mbappé nas Olimpíadas marca disputa entre PSG e França

A participação de Kylian Mbappé nas Olímpiadas de Tóquio 2020 está perto de se concretizar. Campeão do mundo em 2018, ele já afirmou diversas vezes o desejo de disputar o ouro olímpico e está na pré-lista de relacionados para representar seu país no Japão. Quem confirmou isso foi o próprio presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët.

"Mbappé está na lista prévia com 80 jogadores para os Jogos Olímpicos, que em breve será reduzida para 50 e, finalmente, para 18 mais os quatros suplentes. Tem a idade suficiente para ir. Como todos os talentos que têm idade, ele está na lista", disse o presidente da FFF.

Mesmo com o desejo do jogador e da federação, o PSG pode brecar a participação de Mbappé. Leonardo, diretor esportivo do clube de Paris, não se mostrou nada animado quando perguntado se liberaria o atacante para as Olimpíadas.

"Os presidentes dos clubes, em geral, consideram que as datas não são boas", reconheceu Le Graët.

A última vez que a França participou do futebol olímpico foi em 1996, quando os Jogos foram disputados em 1996. Como a idade máxima para a disputa do futebol nas Olímpiadas é de 23 anos, a maioria dos jogadores elegíveis para o time não eram nem nascidos naquela época.