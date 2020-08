"Me comparar com Casillas não tem sentido e é audacioso"

O Real Madrid já está em Manchester para viver as últimas horas antes de tentar a virada contra o Manchester City no Etihad Stadium. Courtois falou no jornal 'ABC', um meio que perguntou sobre Iker Casillas.

"Me comparar não tem sentido e é audacioso. Agora penso em ser o mais útil possível para o clube, para meu treinador e para meus colegas de equipe. Sempre penso no treinamento que está por vir e no jogo que vem", respondeu o belga.

Já falando da Champions League, Courtois não hesitou em valorizar e elogiar o Manchester City de Guardiola: “Estamos falando de uma das grandes equipes da Premier League. O City está habituado a grandes lutas e em casa tem feito jogos complicados. Somos duas grandes equipes e muita coisa pode acontecer".

"Os detalhes mudam os roteiros e muitos detalhes mudam em cinco minutos ou a cada minuto. Sabemos o que temos de fazer, que é vencer e marcar pelo menos dois gols", continuou ele sobre como devem enfrentar a segunda partida das oitavas.

Ao finalizar, o goleiro deu sua opinião sobre a temporada e a situação do seu compatriota Eden Hazard, que deve ajudar a equipe contra o Pep.

"Hazard teve azar com lesões e sofreu muito. Não é porque eu também sou belga, mas estamos falando de um dos jogadores mais especiais que o futebol apresentou nas últimas décadas. Eden é um dos craques do futebol mundial", concluiu.