"Me incomoda a ausência de Messi"

O treinador do Barcelona, ​​Ronald Koeman, explicou a ausência de Leo Messi para o jogo da Champions League e defendeu que a "situação é confortável" para o clube Barça. A decisão não agradou Mykolenko.

O lateral-esquerdo de 21 anos queria enfrentar o argentino, já que este não pôde viajar para Barcelona na partida de ida.

"Para ser honesto, me incomoda que Leo Messi não jogue no próximo jogo, assim como outros jogadores lesionados, porque não joguei em Barcelona e gostaria de encontrar um jogador assim", disse.

O zagueiro já recuperou o nível depois de ter testado positivo e superar o coronavírus, já que conseguiu jogar no último fim de semana. Mykolenko, de fato, viu suas estatísticas no final do confronto.

“Foi um dos meus melhores jogos. Posso dizer que não perdi nada por causa do vírus. Bom, perdi 18 dias”, finalizou o zagueiro em entrevista coletiva.