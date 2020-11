Messi e De Jong não viajaram porque a situação é "cômoda"

O Barcelona viajou à Ucrânia sem Lionel Messi nem Frenkie de Jong, duas ausências que foram justificadas pelo treinador da equipe um dia antes da partida contra o Dínamo de Kiev.

A liderança no grupo da Champions dá tranquilidade para poupar peças. "Decidimos não levar Messi nem De Jong a Kiev porque temos lesões e a situação na Champions é relativamente cômoda com nove pontos. Este é o momento para descansar", disse Ronald Koeman em entrevista coletiva.

"Sabemos que Umtiti está lesionado há bastante tempo e esperamos que em duas semanas esteja em condições de jogar. Tomara que seja assim, porque está há muito tempo sem jogar, desde junho, e tem muito para recuperar, mas já está treinando com o grupo", acrescentou o técnico.

Os deslizes recentes no Campeonato Espanhol também foram assunto na entrevista. "Não estou satisfeito como técnico do Barça com os pontos que perdemos, mas conhecemos nossa situação, a do clube e as decisões que tomamos. Tenho colocado toda minha energia no trabalho que estamos fazendo", comentou Koeman antes de citar uma possível estreia.

"É uma possibilidade que jogue Mingueza porque Araújo ainda está treinando de forma individual", revelou o técnico.

Após lamentar a lesão grave de Piqué, Ronald Koeman admitiu que o time tem "poucos zagueiros" e foi questionado sobre a busca de novos atletas na próxima janela de transferências.

"Estamos procurando e já vinhamos procurando porque há duas ou três posições no elenco que precisamos. Mas sabemos que não podemos fazer nada e que é preciso pensar e dar oportunidades aos jovens para que joguem e tenham minutos. Se há alguma possibilidade, será em janeiro, e muita coisa pode acontecer", rspondeu o técnico do Barcelona.