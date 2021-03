Depois de ser eliminada da Liga dos Campeões, a Juventus se esqueceu do tropeço contra o Porto com uma bela vitória contra o Cagliari, com protagonismo de um Cristiano Ronaldo que conseguiu um 'hat trick' impecável.

Mas a história poderia ter sido diferente se o árbitro tivesse decidido expulsar CR7 logo após seu primeiro gol. No minuto 14, ele tentou chegar em um lançamento e acabou acertando Cragno com as travas de suas chuteiras. O árbitro apenas mostrou o cartão amarelo.

E isso tirou o presidente do Cagliari do sério. Tommaso Giulini falou com a 'Sky Sports' e se queixou amargamente do fato de Cristiano não ter levado cartão vermelho: "Me incomoda que Cristiano não tenha sido expulso, já que isso poderia ter mudado o rumo do jogo".

"Foi uma jogada perigosa que colocou em risco nosso goleiro e ele deveria ter sido punico com o cartão vermelho. É o que diz na regra", acrescentou.