"Me interessa o Mundial de Clubes, não a Superliga da Europa"

Nos últimos tempos, houve rumores de que os grandes da Europa poderiam formar parte de uma Superliga, algo que algumas equipes e até organizações rejeitam totalmente.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, foi contra essa ideia e apostou no novo Mundial de Clubes em entrevista ao jornal alemão 'Aargauer Zeitung'.

"Como presidente da FIFA, estou interessado no Mundial de Clubes, não na Superliga. Para mim, não é Bayern de Munique contra Liverpool, mas Bayern contra Boca", começou o presidente.

O mais alto representante da entidade continuou na mesma linha: “Quero que os clubes fora da Europa também tenham um nível de atratividade. Esta é a minha visão: ter 50 empresas e 50 equipes que possam ser campeãs mundiais”.

Por outro lado, o próprio Infantino, mas já no jornal suíço 'CH Media y Blick', defendeu-se das acusações da Justiça por supostos comportamentos irregulares.

“Vamos nos defender dessa especulação que prejudica nossa reputação com base em uma denúncia que ninguém conhece (...) Me colocaram à vista do público sem dizer o que eu fiz de errado”, rebateu.