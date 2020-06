"Me ofereceram 500 mil pesetas para tirar Ronaldinho de campo"

A chegada de Ronaldinho na Espanha revolucionou a LaLiga. O brasileiro logo chamou a atenção de todos e se tornou a grande atração do futebol espanhol. Sua melhor versão levou o Barça a uma era de ouro.

Mas nem todo mundo gostava de assistir o '10' exibir sua mágica, especialmente adversários. Fernando Cáceres, ex-jogador que se recupera depois de ser atingido por um tiro na cabeça em 2009, revelou que recebeu uma oferta para parar o brasileiro à força em um duelo entre Celta e Barcelona pela temporada 2003-04.

"Estávamos jogando um Celta e Barcelona em Vigo. Na primeira bola que Ronaldinho pegou, eu o acertei por trás. Ajudei-o a se levantar e contei que me ofereceram 500 mil pesetas para tirá-lo do campo", disse ele.

Ronaldinho, longe de se sentir intimidado, desafiou o adversário: "Ele me respondeu: 'Se você me pegar'. Eu não fui mais marcá-lo. Fiquei com medo. Ele ficou com raiva e, quando ficava assim, era muito bom, forte e um jogador impressionante. Ele ia me fazer passar vergonha. Nem louco fui marcá-lo de novo em todo o jogo".

No entanto, o Celta não precisou, pois conquistou os três pontos graças a um gol de Edu. Cáceres foi um dos mais bem avaliados na partida e, paradoxalmente, Ronaldinho teve uma de suas atuações mais apagadas.