Médicos temem lesões com mais jogos por semana

Como em cada país do mundo, as informações sobre o coronavírus cobrem a maior parte das horas de televisão. Os médicos são consultados repetidamente. Em termos de futebol, da Inglaterra veio o alerta dos profissionais da saúde sobre os planos das ligas para ajustarem seus calendários.

A opinião geral, conforme noticiado por vários meios de comunicação nesta segunda-feira, é que a concentração de partidas na reta final pode causar lesões graves. Na Alemanha, cogitam vários jogos por dia a cada 48 horas.

Competições como a Premier League (e as categorias mais baixas), a FA Cup, a Champions e a Europa League ainda não foram concluídas. Para os sobreviventes nesses torneios, o número de partidas pode ser devastador.

Algumas autoridades da bola acreditam que o futebol poderá ser retomado em 1º de maio o futebol, enquanto outras opiniões falam do final do mês ou do início de junho. Nesse cenário, haveria apenas um mês para concentrar tudo caso a ideia seja manter a data final da temporada.

Além de não se recuperar bem da fadiga, fala-se em riscos musculares, já que vindo de semanas em trabalho reduzido haveria um impacto com a elevação da intensidade acima do que era praticado quando os jogadores estavam ativos em rotina normal.

Também há jogadores como Harry Kane e Marcus Rashford, que estão terminando suas recuperações de lesão e que deviram retornar gradualmente. Casos assim correm o risco de sofrer recaídas.