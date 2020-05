Há cinco anos, Juan Cuadrado desembarcou em Turim como uma aposta 'bianconera'. E o colombiano não decepcionou, tornando-se um ícone da equipe.

Embora ele tenha chegado com o homem ofensivo, sua velocidade e versatilidade fizeram com que ele se reciclasse ao longo do tempo para ser um jogador hoje que pode atuar pela ala direita em funções mais ofensivas e atrasadas.