Mendy, emocionado com os elogios de Guardiola

Benjamin Mendy, lateral do Manchester City, expressou sua felicidade por declarações de Pep Guardiola, nas quais ele expressou que sentiu muita falta do jogador por conta de sua lesão.

"Quando Pep diz que sente minha falta, sempre fico feliz. É algo muito bom e me emociona", disse ele em declarações fornecidas pela mídia do clube inglês.

De fato, as lesões foram uma tônica do zagueiro francês; portanto, os elogios a ele são mais intensos e ele tem um certo senso de obrigação de devolvê-los com um bom desempenho.

"Quero mostrar a ele e acho que ele sabe, mas também quero mostrar ao Manchester City e ao mundo. Primeiro, ao City porque é meu time e eu adoro essa equipe. E dar tudo por eles, porque eles merecem o que fizeram por mim nos últimos dois anos, ganhando taças e títulos", afirmou.

Nesse sentido, ele foi honesto ao apontar que "você ganha, mas não se sente o mesmo. Quero lutar por eles e ajudar meus colegas de equipe a ganhar títulos".