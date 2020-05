Mesmo lesionado, João Félix aparece no CT do Atlético

João Félix foi o primeiro lesionado do Atlético de Madrid nessa volta aos treinos. Um desfalque muito importante, principalmente com o retorno da LaLiga praticamente ao virar da esquina, pois parece que a bola rolará na semana de 8 de junho.

"João Félix sofre uma entorse do ligamento colateral medial do joelho esquerdo de grau baixo. O internacional português aguarda evolução", foi o comunicado do clube.

O português não quis ficar em casa, demonstrando interesse em continuar e estar ao lado de todos os seus companheiros de equipe, além de iniciar sua recuperação para estar disponível o mais rápido possível.

O jornal 'AS' indicava que o jogador foi à cidade esportiva na terça-feira, dia de outro treinamento sob as ordens de Simeone.