Busquets está de volta a uma lista com Messi e De Jong

Busquets, Messi e De Jong estão de volta na lista do Barcelona. São as três altas da expedição que enfrenta em casa o Osasuna pela LaLiga. O camisa 10 e o camisa 21 descansaram em Kiev e o camisa 5 já se recuperou da lesão.

Konrad de la Fuente fica de fora da lista, que entrou na partida da Liga dos Campeões contra o Dínamo. Assim, retorna o esquema principal do treinador do Barça. Os seus são favoritos no confronto e o ideal seria somar os três pontos.

Repete na convocatória Oscar Mingueza. Com a lesão de Piqué, o menino já deu um passo à frente na competição máxima continental e deverá fazê-lo também na espanhola. Gostou do seu desempenho no europeu, que temperou com uma assistência, e deve continuar a crescer.

A lista completa dos convocados é a seguinte: Ter Stegen, Dest, Busquets, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincão, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Junior Firpo, Iñaki Peña e Óscar Mingueza.