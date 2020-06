Messi e Semedo voltam a treinar com o grupo

Leo Messi e Nelson Semedo estarão disponíveis contra o Mallorca. Se tudo continuar como planejado, a dupla poderá atuar na retomada do Campeonato Espanhol.

A cinco dias do retorno da competição, o técnico do Barcelona conta novamente com toda sua equipe. Isso acontece após o susto que o argentino deu na semana passada, quando teve que trabalhar sozinho.

O craque da camisa 10 trabalhou novamente com o grupo depois de ter ficado ausente por cinco dias devido a uma contratura no quadríceps da perna direita, segundo a versão médica oficial publicada pelo clube.

Por sua parte, o português não pôde participar do último treino devido a um desconforto na cartilagem do joelho direito, mas nesta segunda-feira trabalhou sem problemas.

Ambos os jogadores mostraram estar totalmente recuperados. Chumi, jovem meio-campista do time B, também voltou após se recuperar de uma ruptura no quadríceps da perna direita.