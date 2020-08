Messi em modo Champions: Junior e De Jong no chão e golaço

Chega o mês de agosto e com ele a Champions League. Messi não está para brincadeiras e quer levar o Barcelona bem longe nessa competição.

O argentino cobrou a sua equipe após perder LaLiga para o Real Madrid, e agora o capitão tenta dar o exemplo aos seus companheiros.

O '10' vem treinando como nunca, pior para Junior e De Jong que ficaram no chão no último treinamento, em uma jogada que terminou com um golaço de Messi.