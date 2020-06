Messi, furioso com razão: veja como Diego Carlos deixou a perna do argentino

Uma das realidades com as quais Leo Messi convive são os métodos ilegais com os quais algumas defesas o impedem de marcar gol. No entanto, ele sempre levou isso naturalmente, o argentino nunca foi de perder a cabeça. No entanto, em Sevilla, ele não conseguiu se conter e explodiu. Agora entendemos melhor o porquê.

A dura entrada de Diego Carlos terminou com um amarelo e uma confusão na entrada da área, porque o argentino estava indo pedir explicações ao brasileiro. As fotos que o Barcelona compartilhou o antes e depois deixam claro que aquilo era mais do que um simples toque.

Leo Messi saiu para treinar neste domingo com uma aparente marca de chuteira na canela direita. A entrada do jogador do Sevilla quebrou suas medições e estava a uma altura em que a caneleira não cobria.

O craque do Barça saiu marcado de Sevilla, embora não esteja em perigo de ser um desfalque no jogo contra o Athletic. Agora, o calor do momento é melhor compreendido depois das imagens, talvez com medo de que, se tivesse sido um pouco mais acima, poderia ter causado danos irreparáveis ao joelho.