Messi interrompe as férias para se reunir com Koeman

Ronald Koeman falou sobre o futuro do time e sobre a situação de Lionel Messi ao ser apresentado nessa quarta-feira. O novo técnico do Barcelona prometeu falar com o argentino, que está envolvido em rumores sobre uma possível saída do clube.

Um dia depois da chegada do novo treinador, 'TyC Sports' afirma que o capitão e camisa 10 do time interrompeu suas férias para se reunir com o holandês. O jogador aproveitava seus dias livres com seus companheiros Luis Suárez e Jordi Alba, mas voltou à capital da Catalunha nesta quinta-feira.

Messi segue em silêncio desde a eliminação histórica com derrota por 8 a 2 diante do Bayern de Munique. Com contrato em 2021, ele deverá conhecer o projeto de Koeman para a renovação do time pensando na próxima temporada.

As especulações que indicam a saída do argentino apontam a Inter de Milão como o possível destino do craque. Caso Messi não esteja decidido sobre seu futuro, as ideias do holandês poderão ser fundamentais para a definição do futuro de um dos maiores jogadores da história do futebol.