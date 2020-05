"Messi não tem medo, leva uma pancada, levanta e vai para tomar outra"

Felipe Melo, zagueiro do Palmeiras, explicou em uma entrevista concedida ao diário 'Olé', como é enfrentar Leo Messi dentro de campo, e destacou a combatividade do argentino.

"Messi não é de falar muito na partida, ele é especial. Se ele leva uma pancada, levanta e vai para tomar outra, não tem medo. Para mim, está entre os três melhores da história que vi jogar. Muito carinho por Messi, é uma coisa de louco”, disse Felipe

“Lembro que tenho uma foto na minha casa... Ele faz uma parede, quando vem, eu coloco sem querer (o cotovelo), o acerto e sangra o nariz dele. Se levanta e vem falar uma coisa comigo. Eu digo a ele: ‘Te amo muito’, revelou o brasileiro.

O palmeirense aproveitou para falar sobre os rumores que o colocam no Boca Juniors, algo qu ele nega. “Nunca falei com o Boca, vi que o candidato a presidente disse que queria levar o Felipão e o Felipe Melo, mas nunca falei com o Boca Juniors. Um, porque tenho respeito e carinho pelo Palmeiras”, concluiu.