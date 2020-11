"Messi nunca saberá o que significa jogar com ele"

Ivan Rakitic está se restabelecendo como líder no campo do Sevilla após um hiato de seis anos no Barcelona. Entrevistado pela FIFA, o croata analisou sua nova fase em Sevilha e falou como foi para ele jogar no Camp Nou ao lado de Leo Messi.

“Fazer parte do maior time do mundo é algo indescritível. Sempre me sentirei parte dessa grande família. Foi incrível jogar com esses jogadores e tê-los como amigos. Sou muito próximo de Andrés Iniesta, conversamos muito. Jamais esquecerei esses seis anos”, Rakitic explicou.

Mas suas melhores palavras foram para Messi: "É 100% futebol. Não importa quem você seja, você apenas tem que desfrutá-lo, é outro nível. Com todo o respeito pelos outros jogadores, só existe um número um e é Leo. Jogar 311 jogos com ele foi um sonho. Quero agradecer por tudo, ele nunca saberá o que significa jogar com ele", disse.

Já sobre a equipe sevilhana, falou sobre o que a Champions League implica para seu time: "É um objetivo muito importante para nós. Penso que a equipe e o clube deram passos realmente importantes nos últimos dez ou 15 anos. É surpreendente ver que o Sevilla venceu a Liga Europa seis vezes".

"Estamos muito orgulhosos e felizes por termos conquistado estes títulos, mas queremos dar os próximos passos na Champions League. Seria fantástico chegar às quartas de final e penso que esta equipe é realmente capaz de alcançar algo especial na Champions League", continuou.

Sobre ele mesmo, Rakitic diz que foi um recomeço sua volta ao Sevilla: “Sou um garoto novo no time e quero dar pequenos passos como todos os outros novos jogadores. Tenho muito respeito por Jesús Navas. Jogamos juntos nos meus primeiros três anos e meio no clube, e foi muito especial estar com ele de novo. Jesus e todos os outros jogadores sabem que estou pronto para ajudá-los, não importa se sou capitão ou não, eles sempre podem vir falar comigo".

"Primeiro temos que nos concentrar nos nossos próximos três jogos no grupo, o que será difícil. Estamos com sete pontos depois de três jogos, estamos muito felizes com a forma como jogamos nesses jogos. Mas ainda temos trabalho a fazer no grupo e então, com sorte, podemos fazer história no clube", concluiu em seu balanço sobre o início da temporada.