"Messi pode ser marcado apenas nos sonhos ou no PlayStation"

O Napoli deu uma boa lição à Lazio e encerrou a temporada da Serie A com um 3 a 1 no placar antes de encarar o Barcelona na Liga dos Campeões.

Pensando nesse jogo, Gattuso sabe que deverá frear Leo Messi e terá que arquitetar um engenhoso plano para conseguir tal feito.

O italiano foi perguntado na sala de imprensa se é possível fazer uma marcação no argentino e sua resposta foi bastante curiosa.

"Ele poderia ser marcado nos meus sonhos ou no PlayStation do meu filho. Eu escolheria Gattuso com a camisa do Milan, quando eu pesava 15 ou 20 quilos a menos", disse o de Corigliano Calabro.

Já falta menos de uma semana para o Napoli visitar o Camp Nou e Insigne não poderá viajar depois de ter se lesionado contra a Lazio. Gattuso falou sobre o belga e não o descartou.